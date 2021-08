FEDA no apujarà la factura de la llum tot i l’encariment de l’electricitat als estats veïns

La factura de la llum no s’apujarà, tot i l’augment exponencial del preu de l’electricitat als estats veïns. La voluntat de FEDA és mantenir el preu de l’electricitat, la competitivitat i la qualitat, gràcies segons el director general de la companyia, a dècades de gestió del risc i la diversificació d’adquisició d’energia.

El preu de la llum als estats veïns s’està disparant. A Espanya es continua registrant màxims històrics, gairebé triplicant el preu de fa un any. Tenint en compte que el 80% d’electricitat que consumim al Principat s’importa, aquest augment repercutirà en la nostra factura? Segons FEDA, no tindrà cap afectació. Tot plegat s’explica, segons el director general Albert Moles, amb la gestió que la companyia fa de l’energia que es produeix en territori nacional i la que es compra a l’exterior. Una part d’aquest augment, afegeix, l’assumirà FEDA “per a no repercutir directament al client”.

A hores d’ara la voluntat és no incrementar el preu de l’electricitat i mantenir-ne la competitivitat i la qualitat que, segons assegura el director general de FEDA, s’ha aconseguit després de dècades de previsió i gestió del risc i de les diferents fonts d’adquisició de l’energia.

Tot apunta que la situació de volatilitat del preu de l’electricitat a l’entorn cada vegada anirà a l’alça i, per tant, cal apostar per a energies d’origen renovable a través d’infraestructures com la xarxa de calefacció urbana i els convenis amb companyies espanyoles i franceses per a importar energia amb certificació renovable amb preu fix i a llarg termini.