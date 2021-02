FEDA millora els terminis de pagament als seus proveïdors

FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra) aplicarà unes noves condicions de pagament als seus proveïdors per tal d’adaptar-se a les necessitats dels sectors econòmics. Així, les comandes que s’emetin a partir d’aquest 2021 s’abonaran en un termini de 30 dies.

Aquesta modificació respon a la voluntat de FEDA de donar resposta a les necessitats dels seus proveïdors, ja que el fet de comptar amb liquiditat és molt necessari en la situació actual de crisi econòmica a causa de la pandèmia, però també és útil per al funcionament habitual de les empreses. Així doncs, totes les comandes que s’entrin a FEDA a partir d’aquest 2021 s’abonaran en els nous terminis.

Aquesta és una acció més, que mostra la implicació de FEDA amb el seu entorn, i que se suma a totes les ajudes que s’han posat en marxa durant la pandèmia de la COVID. Entre aquestes ajudes hi ha la possibilitat d’acollir-se a fraccionaments o ajornaments de les factures; la suspensió de talls de subministrament per impagament; els descomptes en les factures elèctriques a les empreses i autònoms afectats per la pandèmia, i la congelació de les tarifes elèctriques per al 2021, entre d’altres.