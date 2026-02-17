FEDA inicia les obres de la nova ETR del Riu Runer

FEDA ha iniciat, aquest dimarts, les excavacions per preparar el terreny on s’ubicarà la futura ETR del Riu Runer, una infraestructura clau per avançar en la transició energètica. Ubicada just al costat de la rotonda pròxima a la frontera amb Espanya, la nova Estació Transformadora i Repartidora d’electricitat complirà una doble funció en l’esquema elèctric del país: serà el punt d’entrada on desembocarà el flux de la nova línia d’alta tensió que la unirà amb Adrall.
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha remarcat que és “una infraestructura clau per al país” per tal d’avançar en la transició energètica i el procés d’electrificació. Calvó ha destacat que la nova infraestructura, lligada a la nova línia d’alta tensió amb Espanya respon a dos objectius clars: ampliar la capacitat d’importació de cara a l’increment de la demanda previst per l’electrificació de l’energia i d’altra banda mantenir la seguretat de subministrament en cas d’incident en qualsevol dels dos països veïns.
Durant l’acte també ha intervingut el secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que ha apuntat que “és un dia important per al país, ja que construïm les bases per a poder garantir el subministrament a futur”. Forné ha afegit que “vull felicitar a FEDA per la feina que ha fet i com de ràpid han començat les obres després de la signatura del conveni amb el Regne d’Espanya en la darrera COP de Brasil”.
Per la seva banda, el director de Noves Infraestructures i Operacions, Jordi Travé, ha explicat que “aquesta és la infraestructura que rebrà l’electricitat en 220kv procedent de la nova LAT amb Espanya i la baixarà a 110kv per a poder-la transportar per les línies del país”. Les obres d’excavació s’allargaran durant aquest 2026, mentre que l’edificació i la instal·lació de la part industrial es preveu que es conclogui i posi en funcionament el 2029; pel que fa al pressupost de l’obra, aquest estarà entorn als 20 milions d’euros. A més, la construcció de les edificacions es realitzarà vetllant per la integració paisatgística en l’entorn.
Seguint les directrius que ja es van aplicar en la construcció de l’ETR de la Gonarda, els equips de FEDA treballen perquè l’adaptació a l’entorn de la infraestructura, que és clau en l’estratègia de país, s’integri a l’entorn. Per tal d’assolir-ho, el projecte constructiu compta amb tots els estudis ambientals corresponents i es treballarà amb colors i materials que permetin aquesta incorporació a l’entorn. Travé ha remarcat que “hem treballat un projecte que s’integra plenament amb l’entorn; ha estat un procés que hem fet de la mà dels veïns, com per exemple la gossera, amb qui hem treballat per trobar les millors solucions per a tothom”.