FEDA implementa millores en el control del cabal del riu, a Ràmio

FEDA ha posat en marxa un projecte per a millorar el control del cabal del riu a la zona de la presa de Ràmio, ubicada al riu Madriu. Aquesta infraestructura condueix l’aigua a través d’un canal cap al llac d’Engolasters, i també disposa d’una sortida que retorna l’aigua al riu per a preservar-ne el cabal ecològic. L’actuació s’ha centrat, precisament, en aquest punt de retorn, incorporant un sistema de control remot per a millorar la gestió de la comporta, mitjançant la instal·lació d’un motor que en permet l’obertura i el tancament a distància.
Aquesta actuació té com a objectiu millorar la gestió del cabal del riu i evitar riscos operatius, especialment durant la tardor, quan és més freqüent l’acumulació de restes naturals com fulles i branques que poden obstruir la sortida de l’aigua.
Fins ara, el sistema disposava d’una càmera que permetia visualitzar l’estat de la comporta de pas de l’aigua i, en cas de detectar-se acumulacions, les tasques de desembossament es feien manualment amb operaris de FEDA sobre el terreny.
Ara, amb el nou sistema, es pot fer “l’obertura i tancament de la comporta a distància, millorant la gestió i garantint en tot moment el cabal ecològic del riu”, tal com indica el cap d’Explotació de FEDA, Domènec Torra.
Aquesta millora forma part de la línia de modernització de les infraestructures hidràuliques de FEDA, amb l’objectiu d’optimitzar processos i reduir riscos operatius. Així mateix, l’actuació també respon al compromís de FEDA envers la preservació del medi ambient, garantint un ús responsable i eficient dels recursos hídrics.
El sistema, actualment, s’està testant. Primer es van efectuar les proves sobre el terreny i, aviat, s’efectuaran les proves a distància per a assegurar el correcte funcionament abans de la posada en marxa definitiva.