FEDA i l’ambaixada francesa organitzen l’exposició “La Sisena Extinció”

Cartell de la mostra “La Sisena Extinció” (FEDA Cultura)

El MW Museu de l’electricitat acull, des d’aquest dijous i durant un any, l’exposició de fotoperiodisme “La Sisena Extinció”, d’Alain Ernoult. Aquesta mostra, que va formar part del Festival Internacional de Fotoreportatge Visa pour l’image – Perpinyà, posa el focus sobre l’extinció massiva d’espècies animals que s’està produint a conseqüència de l’activitat humana. És, de fet, la diferència principal d’aquesta Sisena Extinció, ja que les cinc anteriors van ser causades per fenòmens naturals, juntament amb la rapidesa amb la qual s’està produint.

Amb l’objectiu de continuar la tasca de sensibilització i divulgació de la sostenibilitat, el canvi climàtic i el respecte pel medi ambient, FEDA Cultura ha organitzat aquesta nova exposició de fotoperiodisme en col·laboració amb l’ambaixada francesa. L’accés a la mostra serà gratuït durant dos mesos, fins al 8 de gener del 2024.

Alain Ernoult, fotògraf francès de renom internacional, que ha guanyat un centenar de premis, incloent-hi un guardó al concurs World Press Photo, és l’ull darrere de la càmera d’aquesta col·lecció de 41 fotografies, guanyadora de més de quinze premis i nominada en nombrosos certàmens internacionals. Assegura que amb el seu treball pretén emocionar i despertar les consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals amb les quals es comparteix el planeta.

És aquest despertar de consciències, precisament, allò que s’ha destacat des de l’organització de FEDA Cultura. L’objectiu, animar a prendre consciència sobre aquesta realitat, perquè és el primer pas per a després dur a terme les accions necessàries per a preservar la biodiversitat, reduir l’impacte de l’home i viure de manera més sostenible.

L’acte d’inauguració i la visita comentada amb presència d’Ernoult, previstos per al 8 de novembre, van ser anul·lats en adhesió al Dol Nacional decretat pel Govern amb motiu de la defunció de l’excap de Govern Antoni Martí Petit. S’espera que es puguin celebrar pròximament i comptar amb la presència de l’autor com estava previst.

Tot i això, l’exposició “La Sisena Extinció” es pot visitar fins al 4 de novembre del 2024 al MW Museu de l’Electricitat, gràcies a la col·laboració entre FEDA i l’ambaixada, que un any més s’han unit per a continuar acostant la cultura francesa al país i, a més, amb una temàtica vinculada a la sostenibilitat, que és un eix estratègic per a ambdues institucions. El Pla de Sostenibilitat de FEDA defineix entre les accions previstes la difusió i sensibilització a la ciutadania en aquesta matèria. Per això, també s’acostarà l’exposició de forma específica als escolars i s’oferiran diferents tallers i xerrades. La primera visita, oberta a tots els públics i gratuïta serà aquest diumenge 12 de novembre, a les 12 hores.

En les fotografies d’Ernoult es poden veure alguns dels últims exemplars de diverses espècies en tota la seva esplendor, de la badia del Hudson a Canadà, fins al Serengueti a Tanzània, passant per la Lapònia i Indonèsia. Malauradament, però, aquesta sisena extinció s’està produint molt més ràpid que algunes de les altres extincions massives, l’última de les quals va ser la del Cretaci-Paleogen, arran de la qual van desaparèixer bona part dels dinosaures i el 75% de les espècies animals i vegetals de la Terra. En l’era actual, s’ha produït la desaparició del 68% de la població de vertebrats entre el 1970 i el 2016 i els insectes s’extingeixen a un ritme d’un 2,5% menys cada any des de fa 30 anys. Això, sense parlar de la destrucció dels hàbitats terrestres i marins.

L’impacte de la mà humana per a produir aquest fenomen és clar, segons els experts, com també denuncien algunes de les fotografies de l’extinció. Per exemple, a través del canvi climàtic, l’afectació en els sòls, l’explotació directa d’algunes espècies animals, la contaminació de l’aire i l’aigua, els desplaçaments massius i la globalització, que afavoreixen el desplaçament d’espècies invasores.

D’aquesta generació d’humans que habita actualment el planeta depèn que es redueixi la magnitud del problema. Per exemple, reduint el consum, estalviant energia, evitant el malbaratament d’aliments, moure’s de manera més sostenible i col·laborant amb institucions que lluiten per a salvar espècies.





Sobre l’autor

Alain Ernoult (1955) és un fotògraf de renom internacional, ha guanyat un centenar de guardons com ara el primer premi del World Press Photo. Ha publicat prop de 15.000 pàgines en les més prestigioses revistes especialitzades. És l’autor d’una trentena d’exposicions i de 26 llibres, però durant molts anys va ser reporter de guerra. Va cobrir, per exemple, els conflictes d’Afganistan o de Bòsnia.

El 2021 va ser condecorat per l’estat francès com a oficial de l’Ordre Nacional del Mèrit. Aquell mateix any va decidir dedicar la seva obra a la sensibilització respecte a l’impacte de l’activitat humana sobre els ecosistemes, ja que durant la seva carrera professional havia estat testimoni d’aquest impacte nombroses vegades en diversos indrets del món.