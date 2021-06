FEDA i el Comú de Sant Julià de Lòria organitza les Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles

L’objectiu de les primeres Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles és conscienciar a la ciutadania sobre el repte que suposa la transició energètica i alhora proposar accions de foment de les energies renovables i de la mobilitat sostenible.

La jornada del 18 de juny es dedicarà a les ponències i taules rodones amb la participació d’experts exposaran les seves idees i projectes en la matèria. Tindran lloc a l’auditori Claror i caldrà reservar plaça abans del 16 de juny a: jornadesenergia@comusantjulia.ad

En el marc de la presentació davant dels mitjans de comunicació, el cònsol major ha subratllat que les Jornades van en la línia de l’objectiu que s’ha marcat el Comú de fer de Sant Julià de Lòria un referent en els àmbits de les energies renovables i de la sostenibilitat. També ha volgut destacar que ja s’ha avançat en aquest camí amb projectes com el pla director del desenvolupament energètic de la parròquia, el càlcul de la petjada de carboni de l’administració o l’obtenció de la certificació de sostenibilitat turística, Biosphere, que ben aviat podria ser una realitat.

Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha indicat que la idea de les jornades és aprofitar per compartir tots aquests aspectes amb tothom i que entenguem que la sostenibilitat i la transició energètica és un tema de tots en el qual ens hem d’implicar per facilitar aquest intercanvi de coneixement.

Dissabte 19 de juny s’han programat diferents activitats familiars de conscienciació amb propostes per a infants a partir de 3 anys que es faran en un tram de l’av. Verge de Canòlich tallat al trànsit i davant de la plaça de la Germandat.

Hi haurà tallers, jocs, exposicions i patinets elèctrics organitzats per FEDA, l’ACA, Andorra Sostenible, l’Institut Català de l’energia i l’Escola d’Art.

L’organització de les Jornades també ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Carlemany.

Detall de la programació: https://santjulia.ad/media/campanyes/Cartell_generic_JECS.pdf