FEDA i AR+I organitzen una observació de papallones a l’entorn del llac d’Engolasters

Cartell anunciant l’observació de papallones al llac d’Engolasters (FEDA / AR+I)

FEDA Cultura i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) es donen la mà per a acostar part de la biodiversitat d’Andorra als seus residents. El pròxim dissabte 14 de setembre, a les 10:30 hores, de manera conjunta, organitzaran una observació de papallones a l’entorn del llac d’Engolasters i ben a prop del Camí hidroelèctric, un espai privilegiat que permet fusionar el patrimoni natural, històric i industrial del país.

Aquesta és una activitat que es relaciona, de manera clara i directa, amb l’exposició temporal que actualment hi ha a l’MW Museu de l’Electricitat, ‘la Sisena extinció’ del fotògraf Alain Ernoult. La biodiversitat exerceix de fil conductor entre l’exposició fotogràfica, que mostra diferents espècies animals, en el seu hàbitat, i que es troben en risc d’extinció a causa de l’activitat humana, i les papallones, que són una de les baules més fràgils de la cadena animal.

Aquesta observació anirà guiada per investigadors d’Andorra Recerca + Innovació que explicaran diversos aspectes del cicle de vida d’aquests insectes i com es preparen per a afrontar els mesos de fred. Així mateix, donaran a conèixer quins factors les afavoreixen i com tenir més recursos per si algú a casa seva vol tenir l’oportunitat de crear un “jardí de papallones”.

L’observació de papallones al voltant del llac d’Engolasters és una activitat gratuïta. No obstant això, les places són limitades i per aquest motiu, aquelles persones que estiguin interessades en poder-hi assistir caldrà que es posin en contacte amb FEDA Cultura pels canals habituals per a reservar la seva plaça: el telèfon +376 739 111 o al correu electrònic fedacultura@feda.ad.