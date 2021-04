FEDA estrena un portal digital per registrar els seus proveïdors amb l’objectiu de reforçar les relacions amb ells i oferir una major transparència. Així doncs, a partir d’aquest mes de maig, totes les empreses o professionals que vulguin oferir els seus serveis a FEDA hauran d’estar registrades al Portal de Proveïdors (https://proveidors.feda.ad).

L’objectiu d’aquesta nova eina és crear un registre en què tots els proveïdors de FEDA estiguin identificats i homologats per la mateixa entitat i que es trobin classificats en funció dels serveis o subministraments que ofereixen. En el moment del registre, els proveïdors podran aportar la informació de les certificacions que tenen i hauran d’acceptar, una única vegada, el codi ètic dels proveïdors de FEDA, així com la normativa de seguretat aplicable.

A més, gràcies a aquest registre, FEDA també podrà avaluar els proveïdors en funció de les experiències prèvies que hagi tingut amb ells i en un futur aquesta consideració es tindrà en compte com a criteri de valoració a l’hora d’adjudicar concursos. Per tal d’oferir la màxima transparència, quan l’avaluació compti per a les adjudicacions, els proveïdors podran consultar la seva puntuació basada en les experiències que han tingut amb FEDA.

En una propera fase, que es preveu que s’apliqui durant aquest mateix 2021, el portal de proveïdors es convertirà també en la plataforma per optar a ofertes i concursos de FEDA. Ara per ara, però, aquesta acció es continuarà fent a través de l’oficina virtual de FEDA.

La relació de FEDA amb el seu entorn és un dels pilars estratègics de l’entitat, ja que com a entitat pública, FEDA té molt present el seu impacte en els diferents sectors i té l’objectiu de generar activitat econòmica. De fet, FEDA i les seves filials treballen amb un gran nombre de proveïdors i durant el 2020 han fet comandes a 575 proveïdors diferents, per un import total de 17,2 milions d’euros, a banda de la compra d’energia. Així doncs, en els darrers anys ha desenvolupat diferents accions adreçades a garantir una bona política de compres, amb l’aprovació del manual de bones pràctiques en la contractació i les compres; a reforçar les relacions amb els sectors econòmics propers, i ara vol centralitzar amb aquesta eina la gestió dels seus proveïdors per garantir una relació més fluida amb ells.

A més, recentment FEDA ha modificat la seva política de pagaments per abonar totes les factures de proveïdors nacionals en un termini de 30 dies. D’aquesta manera es vol facilitar l’accés a liquiditat a les empreses, que especialment amb la crisi de la COVID es veuen en situacions complicades.