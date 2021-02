FEDA Ecoterm posa en marxa un web per presentar la xarxa de calor d’Andorra la Vella

FEDA Ecoterm ha iniciat, aquest dilluns, una nova campanya de publicitat i informació al tomb de la xarxa de calor que s’està construint a Andorra la Vella. La campanya té com a nucli central la presentació d’un nou portal web que informa dels detalls d’aquest servei de calefacció urbana que s’ofereix als veïns de la capital: www.calefacciourbana.ad.

FEDA Ecoterm va iniciar el juny del 2019 les obres de construcció de la xarxa de calor que recupera la calor residual del Centre de Tractament de Residus per oferir calefacció als edificis connectats a la xarxa. Des d’aleshores ja s’ha connectat a la xarxa el Centre Esportiu dels Serradells i el Centre Penitenciari, que ja es beneficien d’aquest servei més eficient i sostenible. A més, FEDA Ecoterm ja ha signat contractes amb una vintena de clients (edificis d’habitatges i instal·lacions públiques) que començaran a tenir subministrament durant els propers mesos.

Per tal d’oferir més informació als veïns d’Andorra la Vella de si la xarxa arriba a la zona on resideixen, i per tant si poden beneficiar-se d’aquest servei, s’ha posat en funcionament el nou portal web www.calefacciourbana.ad. En aquest espai es detalla el traçat de la xarxa i les característiques del servei i s’aporten també testimonis de clients de la xarxa de Soldeu i d’Andorra la Vella. A més, la intenció és oferir un nou canal que permeti als ciutadans expressar els seus dubtes respecte a aquest servei.

D’altra banda, el llançament de la web anirà acompanyat d’una campanya en línia que té com a objectiu generar visites al nou portal web on es comuniquen els beneficis de la xarxa de calor, tant pel que fa al servei que s’ofereix, com als avantatges econòmics o els beneficis mediambientals que se’n deriven.