FEDA dobla el pressupost per al 2023 i preveu un augment del 15% de les tarifes

El pressupost de FEDA augmenta un 54% amb gairebé 133 milions. L’elèctrica es prepara per a fer front a un any complicat per l’encariment de l’energia i la necessitat d’augmentar la producció elèctrica nacional i renovable.

Les despeses financeres es disparen per la contractació de nous préstecs, i les destinades a la compra energètica, tant nacional com importada, es doblen. Els comptes s’han elaborat tenint en compte un increment del 15% de les tarifes i de poc més del 2% de la demanda energètica. Amb el context actual, el Govern no rebrà cap transferència per part de FEDA.

Andorra Telecom sí que preveu distribuir a l’executiu, en concepte de dividends, més de vint milions, mentre que cinc seran aportats al fons d’habitatge. El pressupost de la telefònica baixa i se situa en prop dels 94 milions. Les despeses de funcionament augmenten per, sobretot, la inflació i l’increment previst dels salaris d’acord amb l’IPC.

El negoci domèstic continua sent una de les partides cabdals d’ingressos, mentre que els que es reben per la itinerància continuen a la baixa. Les inversions es xifren en 24,4 milions. Destaquen projectes com la construcció de la nova seu i la implantació de la xarxa 5G.