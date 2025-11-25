FEDA declara desert el concurs per a construir l’ETR del Riu Runer per a adaptar-lo a la normativa del BEI

El projecte per a la construcció de l’Estació Transformadora i Repartidora del Riu Runer, s’ha declarat desert. El motiu pel qual FEDA ha optat per aquesta decisió és per a poder fer una reformulació en el plec de bases de la licitació i adaptar-lo a la normativa que exigeix el Banc Europeu d’Inversions. Amb aquest canvi, la infraestructura, que és cabdal per a afrontar la transició energètica i l’increment de l’electrificació, podrà optar a ser finançada amb fons europeus provinents del BEI. Així, es preveu reprendre la licitació durant el 2026.
La infraestructura és clau en el procés de transformació energètica i electrificació que està afrontant el país, ja que serà l’ETR que rebrà tot el flux elèctric que provindrà de la nova línia d’alta tensió que connectarà Andorra amb Espanya i que permetrà duplicar la capacitat d’importació d’electricitat. En un context de descarbonització i creixent demanda elèctrica en aspectes claus, el reforç de les connexions és imprescindible per a poder completar la transició amb garanties i assolir la neutralitat en carboni el 2030.
Per a que el projecte pugui entrar en el finançament del Banc Europeu d’Inversions cal que els plecs es publiquin al Diari Oficial de la Unió Europea i/o al lloc web del BEI. A més, amb la voluntat de reforçar el compromís de la cadena de valor, el BEI demana que les empreses que accedeixen a la licitació signin els compromisos d’integritat i de compromís social i ambiental preestablerts pel Banc Europeu. Cal recordar que el juliol de 2024, una delegació del Banc Europeu d’Inversions va visitar les instal·lacions de FEDA per a conèixer de primera mà els projectes que s’estaven desenvolupant, entre els quals destacaven la nova Línia d’Alta Tensió amb Espanya, l’ETR del Riu Runer, l’ampliació de la xarxa de FEDA Ecoterm o el parc eòlic del Pic del Maià.