FEDA cultura recupera les visites al cor de la central hidroelèctrica

FEDA Cultura ha recuperat una de les experiències de més èxit del MW Museu de l’electricitat, la visita al cor de la central hidroelèctrica, la infraestructura energètica més important del país, que produeix energia a partir d’una font 100% renovable. Aquestes visites singulars s’havien interromput per les mesures sanitàries arran de la pandèmia de la Covid-19.

Ara, s’han programat quatre sessions gratuïtes: els diumenges 30 de gener, 27 de febrer, 27 de març i 24 d’abril, a les 11 hores.

En funcionament des del 1934, la central ha passat per diferents actualitzacions, però encara compta amb equipaments en perfecte estat de l’època. A banda de visitar el MW Museu de l’electricitat, els visitants d’aquestes sessions excepcionals podran accedir a tres espais d’una central viva com aquesta: la sala de màquines, on hi ha els generadors; el nivell de les turbines; i la zona d’entrada d’aigua, on arriben les canonades del llac d’Engolasters que alimenta la central de FEDA.

Per assistir a aquestes visites especials del cor de la central s’ha de fer reserva prèvia. Es pot fer a través del telèfon 739 111 o mitjançant el correu electrònic, escrivint a fedacultura@feda.ad.

Les visites estan subjectes a les necessitats de producció de la central, tindran una durada d’entre una hora i mitja i dues hores i s’hi respectaran totes les mesures sanitàries en vigor.