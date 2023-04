FEDA Cultura organitza el contacontes “Gotes de Colors” per a celebrar Sant Jordi

Cartell anunciant el contacontes “Gotes de colors” (FEDA)

Demà diumenge, 23 d’abril, a les 11:30 hores, FEDA Cultura convida les famílies al MW Museu de l’Electricitat per a gaudir del contacontes “Gotes de Colors”, de la mà d’‘Una maleta de contes’. Amb aquesta acció, FEDA Cultura celebra Sant Jordi alhora que ret un homenatge al Dia Internacional de la Mare Terra, que se celebra cada any el 22 d’abril, i convida la societat a prendre accions urgents per a la conservació del planeta.

La història, adaptada del llibre d’Asha Miró, combina música, dansa i narració per a explicar el viatge que empren la petita Nirina per a trobar les gotes màgiques que faran que l’aigua torni a omplir el riu del seu poblat. A mesura que recorre diferents països, Nirina coneix gent divertida i interessant i aprèn les cançons que canten els infants de diferents indrets del món.

Aquesta experiència li ensenya la importància de la diversitat, la cooperació i la cura del planeta, especialment la preservació de l’aigua. ‘Una maleta de contes’ és un projecte de l’Escola Líquid Dansa i La Moixera Educació Ambiental que neix amb l’objectiu d’unir cultura i educació per a crear petits espectacles familiars amb missatge.

L’activitat és gratuïta, però l’aforament és limitat. Per tant, es recomana a les persones interessades reservar plaça trucant al telèfon 739 111 o enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad.