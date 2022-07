FEDA Cultura: el joc de pistes “Acuita la dinamita!”, novetat de les Nits d’estiu aquest dissabte

FEDA Cultura proposa, per a la tercera Nit d’estiu a Engolasters d’aquest dissabte, un joc de pistes per a tota la família sota el títol “Acuita la dinamita!”. Des de les 19.30 hores i de forma esglaonada sortint des de la Casa dels guardes de FEDA, els participants s’endinsaran en la història de FEDA a la vegada que protagonitzen una divertida aventura.

Els visitants de l’entorn d’Engolasters que participin en el joc viatjaran als anys 40 i coneixeran el “Gallego”, l’encarregat de vigilar la dinamita que servirà per a la construcció del Canal Madriu. El “Gallego”, però, n’ha perdut una part i necessita ajuda per a recuperar-la, així com assistència amb altres tasques primordials perquè Andorra tingui suficient electricitat. Petits i grans hauran d’ajudar-lo en aquesta tasca.

L’activitat està emmarcada en el programa de les Nits d’estiu al Camí Hidroelèctric d’Engolasters i està pensada perquè visitants de diferents edats la puguin compartir. Tant adults com infants podran formar part d’aquest acte participatiu que té com a objectiu que tothom pugui aprendre un trosset de la història de FEDA de forma dinàmica.

S’aconsella portar un bolígraf o llapis i una llanterna. Les vuit activitats que FEDA Cultura ha sumat a l’esdeveniment de les Nits d’estiu als museus són propostes singulars, que lliguen la història de la principal infraestructura hidràulica del país a l’entreteniment i la sensibilització, a través de la cultura i la ciència.

La reserva a l’activitat és obligatòria i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. Es pot trobar més informació sobre “Acuita la dinamita” o altres activitats de les Nits d’estiu a https://www.fedacultura.ad/agenda-cultural.