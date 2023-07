FEDA Cultura arriba a més de 2.000 alumnes amb els seus tallers

Alumnes visitant l’MW Museu de l’Electricitat (FEDA Cultura)

Les activitats i visites organitzades per FEDA Cultura al MW Museu de l’Electricitat, al Camí hidroelèctric d’Engolasters i a les escoles han acollit un total de 2.042 assistents durant el curs 2022-2023, això ha significat un increment de gairebé un 20% respecte al curs anterior, encara afectat al principi per les restriccions derivades de la Covid-19.

Les propostes escolars de FEDA Cultura incorporen sempre la sostenibilitat, pilar estratègic per a l’organització. L’educació per la sostenibilitat busca complementar l’aprenentatge de l’alumnat aportant coneixements, habilitats i valors per a afrontar els reptes globals i prendre accions concretes.

El taller més demanat ha estat Pau Pampalluga 1, una nova versió adaptada a infants d’entre 5 i 7 anys del taller sobre estalvi energètic. En segon lloc està Pau Pampalluga 2, adreçat a escolars d’entre 8 i 12 anys.

FEDA impulsa l’estalvi energètic com una via per a afrontar la transició energètica, lluitar contra el canvi climàtic i limitar els riscos de restriccions de subministrament. També s’han abordat altres temes, com ara la història de l’electricitat a Andorra, els sistemes de producció d’electricitat, les energies renovables, els riscs elèctrics o la mobilitat sostenible. A més, s’han realitzat visites guiades a les exposicions temporals i al Camí hidroelèctric d’Engolasters.

Als tallers han assistit 91 classes pertanyents a 22 centres educatius dels tres sistemes escolars. D’aquesta manera, 911 escolars han tingut l’oportunitat de participar en els tallers al MW Museu de l’Electricitat, 240 han visitat el Camí hidroelèctric d’Engolasters i 891 han rebut l’equip de FEDA als centres educatius.

Amb aquest nombre d’assistents, FEDA Cultura continua consolidant-se com un referent en l’educació i la conscienciació sobre l’energia i la sostenibilitat a Andorra. Tots els tallers que s’ofereixen són gratuïts, tot i que requereixen una reserva prèvia. Aquest estiu, les famílies que així ho vulguin podran continuar gaudint d’altres activitats d’una manera lúdica amb l’oferta de FEDA Cultura: les Nits d’estiu, la visita al Camí hidroelèctric d’Engolasters i al MW Museu de l’electricitat.