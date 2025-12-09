FEDA compensa totes les emissions directes amb un projecte per a reduir l’ús del carbó vegetal a Nigèria

FEDA ha compensat totes les emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle de l’any 2024 mitjançant la compra de crèdits de carboni, tal com va fer amb les emissions del 2023. El projecte escollit per a compensar la major part d’aquestes emissions és el de ‘Cuines eficients a Nigèria’, una iniciativa que redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i millora la qualitat de vida de milers de famílies que depenen del carbó vegetal per a cuinar o escalfar aigua. La resta de les emissions directes s’han compensat adquirint crèdits també en el mercat nacional de compensació. En números, FEDA ha compensat un total de 7.586 tCO₂e d’emissions directes, el que es coneix com abast 1.
A efectes pràctics, el projecte a Nigèria té una incidència directa en la lluita contra el canvi climàtic ja que consisteix en distribuir estufes eficients que redueixen fins a un 50 % el consum de combustible gràcies a un revestiment ceràmic que millora la combustió i reté millor la calor. Cal recordar que, tal com va mostrar l’exposició de l’MW Museu de l’Electricitat ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’, de Pascal Maitre, una gran quantitat de la població africana i del sud-est asiàtic necessita aquest combustible per cuinar i escalfar aigua.
Amb aquesta tecnologia, es disminueix de manera important el carbó vegetal necessari, fet que implica altres factors que provoquen el canvi climàtic com la desforestació. A més a més, la reducció de fum, contribueix a evitar malalties respiratòries greus, responsables de més de 64.000 morts anuals a Nigèria. També allibera temps per a dones i infants, que poden dedicar-se a l’educació o a altres activitats productives. El projecte contribueix a diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), com són l’1 (fi de la pobresa), el 3 (salut i benestar), el 5 (igualtat de gènere), el 7 (energia neta i assequible), el 8 (treball digne i creixement econòmic), el 13 (acció climàtica) i el 15 (vida terrestre).
“Compensar les emissions no és només una qüestió ambiental, sinó també social. Cada tona compensada és una oportunitat per a transformar vides i contribuir a un sistema energètic més net i equitatiu”, ha declarat Nerea Moreno, directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clients de FEDA.
A més a més, s’han compensat 100 tCO₂e, a través del Mercat Nacional de Compensació d’Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle d’Andorra, en els projectes d’Instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de les naus industrials de la Zona Borda Germa (Sant Julià de Lòria), en la Microcentral hidroelèctrica a Grau Roig i en el parc fotovoltaic de la Tosa.
Amb aquesta iniciativa, FEDA reafirma el seu “compromís amb la transició energètica, tot apostant per projectes que tenen un impacte directe en les persones i que uneixen el progrés tècnic amb el benestar de les persones i la preservació del medi ambient”.