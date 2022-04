La Febre Hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC) és semblant a l’Ebola, aquest virus considerat fins fa pocs anys com a exòtic, sembla haver-se estès per tota Espanya, i més específicament, pel moment, per cinc comunitats autònomes: Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Madrid.

La FHCC és causada per un virus del gènere Nairovirus i és transmesa per la picada de paparres. Encara que és un virus originari de països d’Àfrica, d’Orient Mitjà i d’Àsia, es creu que ha pogut ser transportada a occident a través dels ocells migradors.

El primer cop que es va detectar aquest virus, va ser durant la guerra de Crimea el 1944, si bé uns vint anys després es va poder comprovar que el virus era idèntic a un altre que s’havia detectat al Congo amb anterioritat, d’aquí el nom que coneixem en l’actualitat.

La taxa de mortalitat se situa entorn del 30%, no existint avui dia cap vacuna ni tractament específic per a combatre’l. El període d’incubació sol ser entre 3 i 9 dies i els símptomes que es presenten a l’inici de la malaltia, són molt similars als de qualsevol altre virus, fet pel qual poden passar desapercebuts: cefalea, mal de coll i muscular, febre o marejos, derivant més tard si es complica, en altres de més greus com: erupcions en mucoses amb sagnat, augment del tamany del fetge o deteriorament renal i pulmonar.

Els col·lectius que tenen major risc de contreure la malaltia són el personal que treballa en explotacions agrícoles i ramaderes, escorxadors o veterinaris que habiten o treballen a les zones afectades.

El millor per a evitar contreure el virus és l’ús de calçat tancat i alt (botes), màniga llarga i pantalons llargs, roba de color clar per a detectar millor les paparres, ús de repel·lents i una dutxa exhaustiva una vegada s’arriba a casa. Si es posseeixen animals domèstics, controlar i revisar periòdicament que no tinguin paparres, i en el seu defecte, extreure-les el més aviat possible.