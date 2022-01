F*ck i Lloc, el nou podcast d’informació alternativa d’Andorra

Un grup de joves d’Andorra han donat vida aquest primer de gener a F*ck i Lloc, un podcast de notícies d’Andorra amb caire juvenil i desenfadat que dona una visió alternativa de la informació del Principat.

El primer capítol es va penjar a youtube ahir 1 de gener a la nit i a hores d’ara ja ha rebut uns quants centenars de visites. La primera edició, d’una hora de durada, va contenir una tertúlia inicial en la que es van tocar diferents temes d’actualitat d’Andorra per donar pas tot seguit a diferents seccions com els propòsits per al nou any, preguntes per a conèixer millor als participants o el fenomen Spider-Man.

En un moment dels comentaris es va parlar del transport públic i fins i tot es va donar per bona la innocentada que va publicar Fòrum.ad el passat dia 28 on es reproduïa una informació de RàdioSeu on s’explicava el projecte d’un tren d’alta velocitat que uniria l’aeroport amb Andorra la Vella.

Segons els creadors del podcast, el nom original és Fukc i Lloc, però han hagut de canviar la u per una V o un asterisc, doncs s’han trobat que algunes xarxes socials no els acceptaven el terme. (Motiu pel qual Fòrum.ad hem hagut de fer el mateix en el titular i primer paràgraf)

L’emissió s’enregistra al Prat del Roure, a l’Espai Jovent d’Escaldes que els cedeix el material i el local. La intenció és poder emetre el podcast cada setmana, essent el proper diumenge la la data prevista per a la segona emissió.