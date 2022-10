FC Andorra – Ponferradina, a ambdós conjunts els urgeix la victòria (dissabte, 14h)

Aquest dissabte, dia 29 d’octubre, el FC Andorra tindrà un compromís més que important. Els jugadors d’Eder Sarabia jugaran a casa, a l’Estadi Nacional, contra la Ponferradina, amb la pressió de revertir els últims mals resultats. Després d’un inici de campionat notable han començat a arribar els desencisos traduïts en derrotes i, això, fa que ara el FC Andorra estigui més a prop de la zona de descens que la d’ascens.

La situació, encara, no és ni molt menys preocupant, però sí que serà necessari trencar amb les dinàmiques negatives quant abans millor. Queda molta lliga i, els del Principat, segur, que tenen actitud i aptitud per a fer un bon paper a l’SmartBark. El partit es juga aquest dissabte a partir de les 14 hores. Tot i no ser una hora massa bona, com sempre, l’aportació dels aficionats transmetran energia als tricolors.

Abans de començar el matx, el FC Andorra és 12è a la taula amb 4 victòries, 3 empats i 5 derrotes. De la seva banda, la Ponferradina ocupa la 18a posició amb 3 victòries, 4 empats i, també, 5 derrotes. A primera vista, sembla haver-hi força igualtat en el terreny de joc.