Fatídic inici de 2025 per a l’FC Andorra (3-0)

Arenteiro 3 – FC Andorra 0. Foto: FC Andorra

Mal començament d’any per a l’FC Andorra que, aquest dissabte, ha encaixat una derrota per un contundent 3 a 0 al camp de l’Arenteiro. El partit ha començat molt costa amunt per als tricolors amb un gol d’Enol per al conjunt gallec al minut 12 de la primera meitat. Dos minuts després una gran centrada d’Iván l’ha rematada Lauti per sobre del travesser. Podria haver suposat l’empat en el marcador, però no ha estat així. Al minut 21, el jugador de l’Andorra, Sergio Molina, enviava al travesser un xut de falta directe. Quan més pressionava l’Andorra, al minut 29, Enol, novament, feia el segon gol per a l’Arenteiro posant el partit molt costa amunt per als del Principat. Abans del descans Luismi hagués pogut escurçar distàncies amb una claríssima ocasió, però no s’ha materialitzat. Amb el 2 a 0 s’arribava al descans.

A la segona meitat, el Tourmalet s’ha convertit en Everest per als del tècnic, Ferran Costa, ja que al minut 50, Baselga ha fet el tercer gol per als locals. Al 58, un xut massa fluix d’Álvaro Peña amb prou feines incomodava el porter de l’Arenteiro. Ja al minut 82, entre el pal i el porter han salvat el gol de Josep Cerdà que hagués apropat a l’FC Andorra en el marcador. Per postres, a la següent jugada, un defensa de l’Arenteiro evitava el gol de Manu Nieto. Estava clar que, aquest divendres, no era el dia dels tricolors. A més, al minut 88, per fora de joc, s’ha anul·lat un gol a Lauti que hagués maquillat un resultat dolent per als andorrans. Al final, un clar 3 a 0 per als locals.

El proper partit dels del Principat serà a l’Estadi Nacional contra el filial de l’Athletic de Bilbao, diumenge vinent, a les 12 del migdia.