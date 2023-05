Fan repetir les proves d’anglès del POBRO als alumnes de la branca de Tècnic de Suport Sociocomunitari en ja haver-se utilitzat a l’aula

La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, saludant els joves que es presenten a les Proves Oficials de Batxillerat (SFGA)

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior informa que en el desenvolupament de la primera avaluació de la Prova Oficial de Batxillerat Professional (POBPRO) de la convocatòria 2023, s’ha detectat que la prova de llengua anglesa (escrita i oral) de la branca de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport Sociocomunitari, havia estat parcialment utilitzada a l’aula durant la formació dels alumnes.

Per aquest motiu, el Comitè Tècnic de Batxillerat Professional (CTBPRO), reunit divendres 28 d’abril del 2023, va resoldre, en el marc de les seves competències, invalidar la prova escrita que es va realitzar el passat dilluns 24 d’abril. De la mateixa manera, un cop es va detectar la incidència, ja es va procedir a anul·lar la realització de les proves orals, que s’havien de dur a terme el dijous 27 d’abril.

Conseqüentment, els alumnes d’aquesta branca del Batxillerat Professional, caldrà que tornin a realitzar ambdues proves.

Les noves dates de convocatòria per a la realització d’aquestes proves són les següents:

Prova oral: dijous 4 de maig del 2023 , a partir de les 15 hores al Centre de Formació d’Aixovall, situat a la Carretera d’Ós de Civís, s/n, Aixovall, AD600 Sant Julià de Lòria, a hores assignades, d’acord amb el correu que els candidats van rebre divendres 28 d’abril del 2023.

, a partir de les 15 hores al Centre de Formació d’Aixovall, situat a la Carretera d’Ós de Civís, s/n, Aixovall, AD600 Sant Julià de Lòria, a hores assignades, d’acord amb el correu que els candidats van rebre divendres 28 d’abril del 2023. Prova escrita: dimarts 23 de maig del 2023, de les 9 a les 10:30 hores al Centre de Formació al Llarg de la Vida, situat a l’Edifici de les Columnes, Avinguda Tarragona, 58, AD500 Andorra la Vella.

Els candidats rebran per correu electrònic els resultats que hagin obtingut de la primera avaluació de llengua anglesa, així com la qualificació de la Competència 4, l’1 de juny del 2023 a les 9 hores.

Podran consultar la prova de llengua anglesa, el mateix dijous 1 de juny del 2023, de les 10 a les 17 hores, a les dependències del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, trucant al telèfon 743313 per a convenir l’hora de la consulta.

Si ho desitgen, es podran inscriure el dijous, 1 de juny del 2023, a la segona avaluació de llengua anglesa enviant un correu electrònic a l’adreça examens.pobpro@govern.ad.

Les dates de convocatòria per a la realització de la segona avaluació de llengua anglesa són les següents:

Prova escrita: divendres 2 de juny del 2023 , de les 10 a les 11:30 hores al Centre de Formació d’Aixovall, situat a la Carretera d’Ós de Civís, s/n, Aixovall, AD600 Sant Julià de Lòria.

, de les 10 a les 11:30 hores al Centre de Formació d’Aixovall, situat a la Carretera d’Ós de Civís, s/n, Aixovall, AD600 Sant Julià de Lòria. Prova oral: dissabte 3 de juny del 2023 al Centre de Formació d’Aixovall, situat a la Carretera d’Ós de Civís, s/n, Aixovall, AD600 Sant Julià de Lòria, a hores assignades.

Aquest procés d’avaluació no modifica la data de comunicació dels resultats definitius. Per tant, com preveu l’Avís d’exàmens corresponent, dimecres 14 de juny del 2023, a partir de les 15 hores, tots els candidats rebran el certificat de qualificacions de la prova oficial de batxillerat professional.