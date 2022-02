Falsos mites sobre l’alimentació dels gossos

Creiem saber-ho tot sobre l’alimentació dels gossos perquè circula molta informació a Internet. No obstant això, cal dir que totes les dades que es difonen no són certes o no compten amb una base científica que les sostingui. Per això, podem parlar de falsos mites relacionats amb la nutrició dels gossos. Et ve de gust conèixer-los?

Les vitamines només estan en les verdures. Solem confiar en marques de qualitat per a alimentar de la millor forma possible al nostre gos, però no sempre som conscients de com es distribueixen alguns nutrients, com per exemple les vitamines. Sempre s’ha dit que aquestes només són presents en les verdures, però la veritat és que es troben en determinats òrgans de reserva i en les grasses animals.

L’alimentació d’un gos ha de ser variada. Dur a terme canvis amb freqüència pot derivar en problemes digestius perquè la flora intestinal dels cans ha d’adaptar-se a cada tipus d’alimentació. A més, és bo comptar amb una rutina horària i de lloc. En cas de voler iniciar un canvi en l’alimentació per motius de salut, cal anar-ho introduint de manera progressiva.

Les proteïnes danyen els ronyons. El ronyó és capaç d’eliminar de manera passiva la urea produïda pel catabolisme, per la qual cosa no podem associar que les proteïnes siguin les causants dels danys que a vegades sofreixen per culpa de l’avançada edat. A més, cal no oblidar que les proteïnes són fonamentals a l’hora d’enfortir el sistema immunitari dels gossos.

És necessari afegir carn als aliments preparats. De fet, pot ser perjudicial, ja que aquest equilibri que s’aconsegueix en els aliments preparats es veu alterat quan decidim incorporar complements alimentosos de qualsevol mena.

Els gossos es mengen les parets per falta de calci. Un gos pot mossegar-les per molts motius, com per exemple la gastritis crònica, un trastorn anomenat pica o la falta d’exercici físic i mental.

