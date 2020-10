Falsos mites sobre la sortida de les dents en els bebès

L’erupció dentària comença més o menys als sis mesos d’edat. Sol ser un fet molt celebrat pels pares, però als bebès els produeix molèsties i els resulta un procés desagradable. Existeixen mites sobre la sortida de les dents que no tenen base científica i que hem de desmentir.

El primer d’ells és creure que el procés causa febre. La inflamació que provoca la sortida de les dents pot augmentar la temperatura del cos del bebè, però no com per a generar una febre que sigui significativa. Si hi ha febre es deurà a un procés infecciós, per la qual cosa hauràs d’anar al pediatre i seguir les seves indicacions.

Tampoc provoca una manca de gana. La sensació de gana no desapareix. El que sí és cert, és que a causa de les molèsties, és probable que mengi pitjor o que prengui el pit més irritable i molest.

Finalment, tampoc existeix cap connexió entre la sortida de les dents i la diarrea. Si aquesta apareix o és perquè existeix un procés infecciós que la causa, o perquè coincideix amb l’època en la qual estem introduint nous aliments, com les fruites i les verdures, que poden desencadenar una femta més tova, ja que el sistema digestiu encara s’està desenvolupant.

Podem alleujar les molèsties de la sortida de les dents, per exemple, amb mossegadors que estiguin fresquets o realitzant suaus massatges en les seves genives. Per a això hi ha gels amb ingredients naturals totalment segurs per al bebè.

Per Cometelasopa.com