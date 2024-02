Falsa identitat, agressió i violència en l’àmbit domèstic, altres detencions dels últims dies

Un home emmanillat (iStock)

La darrera setmana hi ha hagut més detencions de les habituals efectuades arran de diferents delictes. Divendres, al Pas de la Casa, un home de 23 anys va ser arrestat per delictes contra el tràfic jurídic i contra l’administració de justícia. L’individu anava indocumentat i va donar a la Policia una identitat falsa. A més, pesava sobre ell una ordre d’expulsió del Principat.

D’altra banda, dissabte va ser detingut un home de 48 anys a l’exterior d’un local d’oci d’Andorra la Vella per un delicte contra la integritat. En una baralla, l’individu va donar un fort cop de colze al rostre d’un altre home i li va provocar una ferida que va requerir de punts de sutura al llavi superior.

També el passat dissabte, en un domicili d’Encamp, era arrestat un home de 30 anys, com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per una desavinença conjugal, on la dona manifestava que l’interessat, des de fa temps, té un tracte degradant i injuriós vers ella. Tanmateix en el dia de la detenció, desprès d’una disputa, l’hauria agafant molt fort a la zona del bíceps de braç esquerre i l’hauria llençat al terra.

I, finalment, ahir diumenge, en un pensió d’Escaldes-Engordany, dues dones veïnes del Principat, de 38 i 21 anys respectivament, eren detingudes per un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic –ambdues- i la segona de 21 anys també pels delictes contra l’honor i contra la funció pública, ja que va desobeir i injuriar als agents policials. Per tant, en aquest cas, la Policia va ser requerida per una agressió mútua de parella.

En total, la darrera setmana i per diferents delictes, la Policia ha efectuat una trentena de detencions.