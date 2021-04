Títol: Falcon y els soldado de invierno

Durada: 45 min.

Gènere: Aventura, fantasia, acció

Direcció: Malcolm Spellman

Intèrprets: Sebastian Stan, Anthony Mackie, Wyatt Russell

Temporades: Capítols: 6

Sinopsi:

Falcon and Winter Soldier (Falcon y el Soldado de invierno ) segueix la història de Sam Wilson i Bucky Barnes després dels esdeveniments de Vengadores: Endgame, on han de bregar amb el llegat de poder arribar a ser el nou Capità Amèrica.

Steve Rogers ha deixat enrere el seu paper de superheroi després de lliurar les gemmes de l’infinit a la seva corresponent línia temporal, atorgant així el seu escut a Falcon. No obstant això, aquest no està molt d’acord de seguir el seu llegat perquè creu que només hi ha un Capità Amèrica i és ell.