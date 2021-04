Falàfel amb salsa de iogurt

El falàfel és una de les receptes més típiques de la gastronomia àrab. La seva elaboració, encara que pot diferir segons el país, té com a base i principal ingredient, els cigrons. És un menjar que prové de l’Índia. En el falàfel és molt important que els cigrons estiguin simplement hidratats amb aigua, però mai cuits per endavant, per la qual cosa és recomanable no utilitzar els que vénen enllaunats, perquè no resultaran tan saborosos. Els ingredients que necessitem per a fer un bon Falàfel són:

• 300 g de cigrons

• 1 ceba

• 2 grans d’all

• 2 cullerades de julivert fresc

• 1 cullerada de coriandre fresc

• 1 cullerada de cafè de comí mòlt

• 5 g. de llevat químic

• Oli

• Sal i pebre negre al gust

Els passos a seguir són molt senzills:

Prèviament a cuinar-los, cal tenir els cigrons en remull almenys durant 24 hores, tot i que és aconsellable tenir-los una mica més.

Escórrer-los bé i assecar-los amb paper absorbent de cuina.

Posem els cigrons en una batedora o un robot de cuina tipus Thermomix i triturem bé , fins a arribar a una textura com de pa ratllat. Un cop ben triturat, reservar.

En la batedora introduïm el llevat, la ceba, la sal, els alls, les espècies i les herbes aromàtiques i triturem també. La pasta resultant, la posem en un bol i la barregem bé amb els cigrons. I posem a la nevera per a deixar reposar durant almenys una hora.

Passat aquest temps, fem les mandonguilles agafant porcions d'aproximadament 40 grams, tot afegint una mica de farina per facilitar la feina. Podem deixar-les així, o aixafar-les per donar-los la forma de minihamburguesa, depenent del gust.

Els fregim amb abundant oli durant un parell de minuts com a màxim. També hi ha l' opció de fer-los al forn durant uns 15 minuts per cada costat i a una temperatura de 200°. No és la forma més habitual de fer-los però és molt menys calòrica.

Quan acabem, servir amb una salsa de iogurt o hummus.

Aquest plat és una bona opció per als vegetarians, però també per a un sopar saludable o una immillorable manera de donar-li llegums als nens: és font de proteïnes, està lliure de gluten i conté una bona quantitat de fibra.