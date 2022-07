Factors a considerar per a l’elecció de les bombetes

Els valors amb els quals es comercialitzen les bombetes en el mercat no mesuren el flux lluminós (en lúmens) sinó la seva potència (en watts). I no existeix una manera de convertir de manera directa un valor en un altre, ja que el flux lluminós no depèn només de la potència sinó d’altres factors:

El tipus de bombetes: si són LED, focus halògens, fluorescents, , etc.

La temperatura de color de les bombetes: el tipus de llum que generen pot ser més fred o més càlid.

El sistema d’enllumenat: pot ser directe, si les bombetes apunten cap al lloc que han d’il·luminar, indirecte, si estan dirigides a parets i sostres i la il·luminació es produeix a partir del seu reflex, o difús, si hi ha una mescla dels dos sistemes. La llum directa és la que aprofita millor la capacitat dels llums i permet estalviar energia, encara que també pot resultar la més molesta i provocar ulls cansats. Com més indirecta sigui, l’efecte s’inverteix: requereix un major consum d’energia, però la fatiga visual que ocasiona és menor.

El mètode d’enllumenat: depèn de la ubicació de les fonts de llum. L’enllumenat és general quan pretén abastar tota l’estada, i localitzat quan es concentra en un punt per a tasques específiques, com llegir o cosir.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat