Factorenergia, la catalana que va plantar cara a les grans elèctriques

Emili Rousaud, fundador i CEO de Factorenergia. Foto: Cedida

El 1999 va néixer Factorenergia i es va convertir en la primera comercialitzadora independent d’energia en obtenir l’autorització del Ministeri espanyol d’Indústria, després de la liberalització del mercat elèctric. Un pas que va suposar enfrontar-se als gegants que havien monopolitzat el sector durant dècades i un desafiament a l’statu quo. Vint-i-cinc anys després, les comercialitzadores s’han multiplicat, però, Factorenergia es manté a peu dret amb 300.000 clients i més de 900 milions d’euros de facturació.

Emili Rousaud va ser l’impulsor del projecte i el seu origen és gairebé una casualitat: “Va ser un camí lent, el primer client va arribar el 2000 i els primers beneficis, el 2007”.





Un jove emprenedor

Amb només vint-i-vuit anys, Rousaud ja era director financer en el sector de les finances: “I ara què, vaig pensar”. “Tenia la inquietud de fer un canvi professional”, explica. El seu germà, que treballava en l’àmbit de la cogeneració, li va presentar un extreballador d’Endesa i aquesta va ser la llavor: “Ens explica que acaba de sortir una nova llei que farà que el mercat elèctric s’obri i l’abonat podria escollir”.

Així és com va plantejar al seu germà i a un amic la creació d’una comercialitzadora. Després d’estudiar-se molt bé la nova llei, van engegar tots els tràmits necessaris i van sol·licitar l’autorització del Ministeri espanyol d’Indústria. La sorpresa (i recel) a l’administració va ser majúscula, com li va transmetre el mateix secretari d’Energia quan el va convocar a una reunió: “Em van dir que aquella llei no s’havia fet per a nosaltres. Però complíem els requisits legals i ens van donar les llicències”.

Rousaud: “Tenia la idea que les elèctriques estaven molt malacostumades a ser un monopoli”

Però, no va acabar aquí. Poc després es va incorporar un requisit econòmic: es necessitaven 100 milions de pessetes. “Nosaltres no els teníem i va ser molt complicat d’aconseguir, la figura de l’emprenedor no es coneixia”. Van trucar a moltes portes i van rebre moltes negatives. Finalment, la terrassenca Copcisa va posar els diners i Factorenergia es va convertir en la primera comercialitzadora independent.

“Va ser la inquietud de tenir trenta anys i veure un futur laboral sempre igual”, recorda Rousaud, que explica els motius per triar aquell sector dominat per les grans empreses: “Tenia la idea que les elèctriques estaven molt malacostumades a ser un monopoli i oferir un mal servei al client”. Però, el camí va ser molt complicat i les grans elèctriques, que tenien la infraestructura, no els hi van posar les coses gens fàcils.





Una lluita en solitari per a obrir camí

Factorenergia es va centrar en les grans empreses: “Cada client era una gran lluita”. “Estàvem sols contra les grans empreses espanyoles i multinacionals internacionals que venien. Nosaltres érem petits, però ho podíem fer bé. Érem l’única elèctrica independent”, afegeix el fundador, que reconeix que els hi feien “passar magres”. Però, van anar obrint camí, tot i que, fins i tot, van haver de portar Endesa als jutjats per no tramitar els canvis de clients dins del termini legal. Una demanda interposada el 2003 i que no van guanyar fins al 2012, però que va suposar un abans i un després.

Un dels primers clients va ser Aigües de Terrassa, on ja van demostrar un tarannà diferent de les elèctriques tradicionals. Factorenergia aconsellava com gastar menys energia i ser més eficients: “Em deien que era ridícul vendre energia i donar consells de com gastar-ne menys, però el nostre objectiu era fidelitzar els clients”.





La crisi com a gran oportunitat

Factorenergia començava a obtenir els primers beneficis. El 2007, Iberdrola, que havia entrat a l’empresa, marxa. Part del personal de Factorenergia també fa les maletes: “Necessitem reforçar la companyia i amb la crisi de 2008 arriba la nostra millor oportunitat”.

Rousaud explica que molts llicenciats es troben sense oportunitats i Factorenergia necessitava talent. “Entren molts acabats de llicenciar i ens vam empoderar, vam formar un nou equip molt potent i molts encara continuen i tenen càrrecs directius”, detalla el fundador, que recalca: “Sempre crec que quan fitxes gent, has de mirar tres coses: que siguin bones persones, que tinguin talent i compromís amb el projecte”.





El gran creixement de Factor: la clau de l’èxit

El gran salt de la companyia va arribar entre els anys 2008 i 2013, coincidint amb la liberalització del mercat per a les petites i mitjanes empreses i, posteriorment, per al mercat domèstic. Aquest canvi regulador va permetre a Factor Energia diversificar i expandir-se ràpidament. “El mercat es va obrir massivament i va ser el nostre moment per a créixer de debò”, explica Rousaud. El 2010 ja facturaven més de 100 milions d’euros. Tot el treball i el camí recorregut començava a donar els seus fruits.

Un moment que agafa Factorenergia amb una plantilla molt potent: “L’equip és un factor molt clau de l’èxit de la companyia”. Un altre factor d’èxit que assenyala és la solvència financera i haver fugit d’un excessiu endeutament bancari.





El client al centre

Ja des de la primera relació amb Aigües de Terrassa, Factorenergia va apostar per un servei personalitzat al client. Per exemple, a través de dispositius d’eficiència energètica en grans empreses per a poder analitzar el consum i actuar per a reduir-lo i adaptar-lo a les necessitats reals. Així, plantejaven a grans empreses en quins moments consumir més, coincidint amb els preus més barats.

Això entronca amb el “compromís” amb el medi ambient: “Sempre hem comprat a futur molta energia renovable i venem energia verda certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència”.





Una tecnologia pionera a escala mundial

L’altre punt que destaca Rousaud és la “transparència amb el client”: “Estem en un sector molt opac, on fins i tot és difícil entendre la factura”. A través de la tecnologia i l’entorn digital, un dels seus objectius és fer comprensible aquesta relació.

Aquest mateix 2024, Factorenergia ha llançat, al costat de Blockchain Digital Energy, un innovador Dispositiu de Monitoratge Blockchain que permet tenir en temps real les lectures energètiques de les instal·lacions fotovoltaiques en comunitats per a poder ser més eficients. Una tecnologia pionera que permet als usuaris poden estar informats sobre el rendiment de les seves plaques solars en temps real i aprofitar al màxim l’energia produïda, maximitzant els seus estalvis en la factura de llum.

Fins avui dia, en què la companyia està participada pel fons canadenc Opb Private Equity (50%), Emili Rousaud (25%) i JZ Power Serveices (25%). ​

Rousaud: “No en sabíem res, d’aquest negoci. Però ningú en sabia”

Aquest és un exemple més que ha marcat els vint-i-cinc anys d’història de Factorenergia, amb la mirada posada en la innovació i en el client. Una història que ha servit per a obrir camí a totes les comercialitzadores independents, obrint el ventall de possibilitats del consumidor per a fugir dels grans grups. I tot plegat començant des de zero: “No en sabíem res, d’aquest negoci. Però ningú en sabia, perquè tot just s’havia creat el mercat”.





Per Bernat Bella. Periodista