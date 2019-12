Cada setmana descobrim una nova pràctica com menys reprovable duta a terme per Facebook. Ara ha estat NBC News qui ha fet pública una recerca independent de Duncan Campbell en la qual s’explica que l’empresa liderada per Mark Zuckerberg hauria utilitzat dades dels usuaris de la xarxa social com a moneda de canvi amb empreses sòcies amigues perquè aquestes tinguessin avantatges sobre el seu rivals.

Entre les dades mercadejades s’inclouen informacions personals sobre amics, relacions i fotografies.

En un document de 7.000 pàgines al qual ha tingut accés el mitjà de comunicació i en el qual hi ha informació interna de la pròpia empresa, s’explica que aquesta manera d’actuar va estar, almenys, en funcionament des de l’any 2011 fins a l’any 2015. De les empreses amigues que s’haurien beneficiat de l’intercanvi de dades estarien per exemple Amazon o MessageMe que posteriorment veuria tallat el seu accés a les dades per tornar-se massa popular.

Sens dubte aquesta pràctica s’inclou dins del que podríem dir pràctiques monopolístiques i posa en relleu com s’ha construït el sector tecnològic dels Estats Units. Malgrat la sempiterna explicació dels gurus de Silicon Valley, la veritat és que uns pocs s’han ajudat a repartir el pastís de les comunicacions com el demostren les connivències entre Amazon i la xarxa social més important del planeta.