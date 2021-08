Facebook crea un assistent per evitar els discursos extremistes

El problema segueix sense resoldre’s i Facebook busca tota mena de solucions per aplacar-ho. Ens referim als continguts que van contra la democràcia i que campen lliurement en el fòrum social creat per Mark Zuckerberg.

Tot el que fa la plataforma en aquest aspecte té un objectiu, evitar haver de controlar els continguts que publiquen els usuaris.

L’última de les estratègies consisteix a enviar alertes a les persones que han visitat o vist recentment un contingut extremista. Al mateix temps, la xarxa social pretén posar en marxa una eina totalment anònima, mitjançant la qual els usuaris poden dirigir-se si tenen la sospita que un amic seu està radicalitzant-se. Aquesta iniciativa també afegeix un assistent expert que podrà ser consultat pels usuaris preocupats pels seus amics en procés de radicalització.

De moment, segons ha explicat la plataforma social, es tracta d’una prova pilot que només uns quants usuaris podran provar.

Es tracta doncs d’un canvi de política de Facebook per reduir l’odi i els discursos discriminatoris. Amb tot, la pregunta més complexa i que Facebook no ha respost és, què entén l’empresa per contingut extrem i què entén per radicalitzar-se. Parlem de neonazis, de gihadisme, masclisme, estalinisme? Està bé anunciar millores, però com sempre, en l’aspecte substancial, no sabem l’agenda de la xarxa social.

