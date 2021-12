Abans dels 8 anys li vaig dir a la meva mare que volia ser escriptor. Amb 13 vaig rebre el meu primer reconeixement per escriure. Poca cosa, un concurs del col·legi, però em va fer molt feliç. Vaig repetir el mateix assoliment als 14. Després em vaig oblidar d’allò que em feia feliç, que era escriure. Ho vaig reprendre prop dels 26, on vaig iniciar el meu primer llibre, que per cert vaig trigar bastant a escriure.

Avui en dia ja he escrit 5 llibres. Actualment, una de les coses que em fa més feliç, és escriure cada setmana un article. Vaig iniciar aquesta fita fa ja més de 6 anys en el diari El Matí. Després s’han sumat altres mitjans. Fòrum AD, Menorca al dia, Més Tarragona i un gran etcètera de mitjans que fa impossible anomenar-los a tots.

Fa molt temps que vaig iniciar aquest viatge. Va aparèixer i va desaparèixer de manera intermitent en el temps fins que vaig començar a escriure un article cada setmana. Què us vull transmetre amb tot això? Senzillament, cadascú de nosaltres sap allò que el fa feliç. Si mires cap endarrere, en la vostra vida, segur que recordareu alguna cosa que sempre que ho heu fet us feia sentir feliç. Recuperar aquest “hobby” i trobar d’aquesta forma una fórmula per a poder ser feliç en aquestes estones, és el que realment fa que et sentis bé.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.