“Fa cinc anys vam iniciar una política de pacificació per fer una parròquia més amable i sostenible”

La cònsol major d’Andorra la Vella, Coxita Marsol, fa balanç del primer any d’aquest mandat, on, com no podia ser d’altra manera, la Covid-19 ha tingut un paper molt destacat.

Com es valora aquest primer any de mandat? Què és el més destacat? I a part de la Covid-19?

La pandèmia ha condicionat lògicament la gestió comunal d’aquest primer any de mandat, que durant molts mesos s’ha centrat a combatre la crisi amb mesures de prevenció als carrers i a donar suport als ciutadans i empresaris de la parròquia. No hem de negar que hi hem dedicat hores, esforç i hem viscut situacions complexes d’afrontar, si bé hem après a gestionar una crisi, a treballar en una situació d’excepcionalitat. Precisament per contribuir a reactivar l’economia hem tirat endavant projectes urbanístics, i fins i tot n’hem avançat alguns, perquè del que es tracta és de generar riquesa i generar llocs de treball.

Sempre es poden millorar les coses. Què millorareu de cara aquest segon any? Què no heu fet prou bé aquest 2020?

De ben segur que podem millorar, si bé és cert que la gestió de la crisi ha centrat bona part dels esforços. Seguirem executant els projectes que portàvem al programa, alguns dels quals s’han endarrerit a causa de la pandèmia, i seguirem fent accions per ajudar a revitalitzar l’economia malmesa dels ciutadans i empresaris. Iniciarem la remodelació de la plaça de la Rotonda i dels entorns, amb més zones de passeig per als ciutadans tant resseguint el riu com a d’altres zones de la parròquia, com a Prada Ramon. A més, remodelarem un nou tram de l’avinguda d’Enclar, entre la nova rambla i l’Espai Columba i treurem a concurs el telefèric del Pic de Carroi.

A quins projectes de l’anterior mandat heu donat continuïtat? Per què?

Fa cinc anys vam iniciar una política de pacificació l’objectiu de la qual és fer una parròquia més amable i sostenible que prioritzi el passeig dels vianants al benestar dels vehicles. L’inici va ser amb la remodelació de l’avinguda Meritxell i conversió per a vianants de la part baixa, però la pacificació s’ha estès connectant a peu la Margineda amb el centre de la capital, fent actuacions al carrer de la Plana, l’avinguda d’Enclar, el carrer Prada Motxilla… i seguirem ara a Prada Ramon.

Quins són els deures pendents per aquest 2021? Quin serà el projecte estrella del Comú?

Totes les accions que fa el Comú tenen un impacte per al ciutadà. Tots els projectes són importants perquè cadascú valora la importància segons les seves necessitats o inquietuds. Té la mateixa importància la substitució progressiva de l’enllumenat per leds, que pot suposar una millora en la il·luminació d’un carrer, fins a la millora d’una vorera. Estem al servei dels ciutadans, així que la nostra obligació continuarà sent millorar el seu benestar i estar atents a les seves necessitats.