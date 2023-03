Fa 60 anys, els Beatles editaven el seu primer àlbum i canviaven la història del pop

Vídeo: McLennon Sub al YouTube

Va ser un 22 de març, concretament de l’any 1.963, just ara fa els 60 anys, quan s’edita a Gran Bretanya el primer àlbum dels Beatles: “Please please me”, un treball que va ser tota una revolució musical i que va dinamitar el món discogràfic.

L’àlbum estava integrat pels dos singles previs (“Please please me” i “Love me do”) i deu temes nous registrats -ni més ni menys- en un sol dia. Això va ser l’11 de febrer del mateix any, el 1963. Pocs dies després, el 22 de març, el món rebia el regal del llarga durada “Please please me”. El pop mundial, a partir d’aquell moment, canviaria del tot.





Font: EfeEme.com