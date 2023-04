Fa 53 anys naixia el grup Emerson, Lake & Palmer

Va ser un 12 d’abril del 1970, ara fa 53 anys, el teclista Keith Emerson, el baixista i cantant Greg Lake i el baterista Carl Palmer formen Emerson, Lake & Palmer (també coneguts com ELP). Va ser un grup de rock progressiu i simfònic que es va dissoldre el 1978, tenim poc recorregut tot i els seus èxits.

Entre els seus discos destacats hi trobem “Emerson, Lake & Palmer” (1970), “Tarkus” (1971), “Pictures at an exhibition” (1972), “Trilogy” (1972) i Brain salad surgery (1973). Són, curiosament, temes que van sortir a la llum durant la primera meitat de la seva trajectòria.





Font: EfeEme.com