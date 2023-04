Fa 41 anys, Paul McCartney publicava l’àlbum Tug of war

El temps no és que passi ràpid, és que vola. Aquesta setmana fa 41 anys de l’efemèride. El qui va ser membre dels Beatles, Paul McCartney, en un 26 d’abril de 1982, editava el llarga durada “Tug of war”, produït per George Martin.

Són diverses les persones que pensen que, el McCartney dels anys vuitanta, era una mica fàcil i fluixet, però, en el cas d’aquest disc no es pot afirmar això. En l’àlbum en qüestió mostra tot allò que és capaç de fer i frega la perfecció i l’obra mestra.





Font: EfeEme.com