Extradit a Espanya el creador de continguts detingut per la seva presumpta implicació en una xarxa dedicada a cometre ciberatacs

Aquest dijous al matí s’ha fet efectiva l’extradició a Espanya del creador de continguts, de 28 anys, detingut a Andorra el passat 27 de maig en col·laboració amb la Policia Nacional espanyola, com a presumpte autor de delictes de blanqueig, descobriment i revelació de secrets, entrada il·legal o intrusisme en sistema informàtic, apoderament de dades reservades i organització criminal.

La Policia andorrana ha lliurat el detingut a la Policia Nacional espanyola a la frontera del riu Runer per al seu trasllat a Madrid per a declarar, divendres, a l’Audiència Nacional. Tenia una ordre de detenció internacional en el marc d’una comissió rogatòria i se’l va arrestar en una operació en què es van detenir tres persones més a Madrid i a Còrdova. Tots quatre, sospitosos de constituir una xarxa criminal amb una alta especialització tecnològica i una activitat que s’hauria centrat a l’obtenció il·lícita, processament i explotació d’informació per mitjà de ciberatacs contra infraestructures informàtiques d’organismes públics i empreses estratègiques.

Moment en què la Policia d’Andorra lliure el detingut a la Policia Nacional espanyola (Policia d’Andorra)

L’origen de l’operació ‘Borraska’

L’operació, que es va batejar com a ‘Borraska’, es va iniciar l’any 2024 després que es detectés una sèrie de ciberatacs sistemàtics i sostinguts en el temps. La investigació apuntava que la xarxa hauria desenvolupat una plataforma tecnològica integrada que permetia emmagatzemar, indexar, comercialitzar dades, creuar informació i oferir serveis personalitzats de consulta a tercers.

L’estructura criminal hauria operat com una autèntica xarxa d’intel·ligència privada, amb funcions clarament diferenciades: administració tecnològica, desenvolupament d’eines d’anonimat, gestió financera a través de criptoactius, assessorament jurídic, expansió internacional i comercialització. Un dels membres exercia un paper clau en aquesta internacionalització, ampliant les operacions a altres països mitjançant contactes professionals consolidats. Així, s’hauria presentat com un entorn legítim d’assessorament tecnològic, blanquejant la seva operativa mitjançant estructures societàries i serveis de consultoria que facilitaven la seva inserció en entorns econòmics i institucionals.

L’operació va permetre intervenir i recuperar la infraestructura tecnològica de la xarxa, desmantellar els servidors principals i recuperar les bases de dades.

La investigació l’ha coordinat la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola i l’ha dirigit el Jutjat Central d’Instrucció número Tres, que és qui ha habilitat les diligències operatives a Espanya. A més de la col·laboració de la Policia i l’autoritat judicial andorrana, s’ha comptat amb la cooperació de Suïssa, país que també ha estat afectat per aquesta xarxa. La col·laboració de tots els organismes implicats ha estat determinant per al seguiment dels fluxos econòmics transnacionals i l’actuació operativa que n’ha permès el desmantellament.