Extingit un foc de vegetació a Coll de Nargó

Els Bombers Voluntaris de Coll de Nargó han apagat aquest dijous al migdia un petit incendi de vegetació que s’ha declarat al municipi. Segons han informat des del cos, el foc ha afectat una superfície molt reduïda de matolls i arbreda, al costat un prat. També han col·laborat en l’extinció membres dels Agents Rurals.

En tot cas, des dels Bombers catalans han aprofitat per recordar la importància de la col·laboració ciutadana per detectar possibles incendis aquests dies i actuar-hi a temps. En cas de veure qualsevol columna de fum, cal trucar al telèfon d’emergències 112.

A Andorra, des de Protecció Civil s’alerta que el perill d’incendi torna a ser molt alt al sud. A través d’un missatge a les xarxes socials es recorda a la ciutadania que no es deixi brossa ni objectes de vidre en zones boscoses, a més de no llençar burilles de cigarreta. També s’insisteix que no estan permeses ni les enceses de foc ni els llançaments de coets.