Extingeixen un incendi en un pis de la Seu

Carrer Regència d’Urgell (Foto: RàdioSeu)

A la Seu, els Bombers de la Generalitat han extingit un incendi en un pis del carrer de la Regència d’Urgell de la Seu, a prop de la plaça de Lleteries, en ple nucli urbà de la ciutat. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís del sinistre s’ha rebut aquest dijous al vespre (20.37 h) des de la segona planta d’un bloc de pisos, per un foc que s’hauria iniciat en una campana extractora i que ha afectat el mobiliari de la cuina. Al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions del parc de Bombers de la Seu, a més d’efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Una persona, veïna del pis on s’havia iniciat el foc, va haver atesa pel SEM per inhalació de fum, però la seva situació no era greu i va rebre l’alta in situ al cap de poca estona. Mentrestant, després d’extingir les flames els Bombers van revisar els punts calents per a assegurar que el foc no tornés a revifar.