Exposicions, tallers i xerrades aproparan el món del vidre a Escaldes

Cartell de les Jornades Arts del Vidre 2023 (comuee)

Escaldes-Engordany acollirà aquest cap de setmana (21 i 22 d’octubre) la 12a edició de les Jornades arts del vidre. Seran dos dies dedicats a mostrar què és el vidre des de la seva vessant més artística i que serviran per a constatar que aquest món no és una cosa morta sinó que es manté ben viva.

El programa començarà dissabte, a les 11 hores, quan s’obrirà l’exposició al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). En aquesta es poden trobar obres de reconeguts artistes espanyols i francesos. Entre ells destaca Anna Alsina Bardagí, que treballa amb el vidre lliure d’arsènic, i Ferran Collado, que ha participat a totes les edicions d’aquestes jornades i que va prendre part a la Biennal de Venècia.

Les jornades també preveuen activitats al carrer amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi d’experiències entre professionals i amateurs del món del vidre i per a apropar-lo a les noves generacions. En aquest sentit, tothom que ho desitgi podrà participar als tallers interactius. A més, hi haurà un espectacle de carrer. Per últim, diumenge a les 10 hores, al CAEE, tindrà lloc una taula rodona que porta per títol ‘Un pont entre vidre i societat. La difusió del vidre al món virtual’ amb Maria Eugenia Díaz de Vivar, Eduardo Nieto i Núria Torrente. Aquesta taula rodona girarà a l’entorn de la intel·ligència artificial.

Totes les activitats són gratuïtes i s’adrecen a tot tipus de públic.