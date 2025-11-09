Teresa Ventura

Quasi paral·lelament, el passat dijous, dia 30 d’octubre, es va inaugurar al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany l’exposició “Del néixer al renéixer: Vivències a l’antic Egipte“. Mentre, dos dies després, s’inaugurava als afores de la ciutat del Caire el nou “Gran Museu Egipci”, on la màscara d’or de Tutankamon va presidir l’important esdeveniment.
Val a dir que, a la cita, s’hi van aplegar nombroses personalitats, entre les quals molts caps d’Estat, com el Rei Felip VI de la veïna Espanya. Inaugurat el dissabte, dia 1 de novembre, oficialment, l’equipament museístic es va obrir al públic aquest mateix dimarts, 4 de novembre de 2025.
De la seva banda, l’exposició del CAEE, organitzada pel Comú d’Escaldes, ha comptat amb la col·laboració del Museu Egipci de Barcelona i aporta una visió diferent de la civilització egípcia a través de la vida quotidiana dels egipcis corrents en l’edat d’or d’aquella civilització que ens atrau, molt especialment, als amants de la història i de l’art.
La mostra ens presenta un conjunt de peces arqueològiques que es complementa com és habitual al CAEE amb una sèrie d’aportacions de diversos especialistes. La Dra. Taulé (directora del Museu Egipci de Barcelona) va dir que aquesta mostra de l’antic Egipte ens ofereix una perspectiva més humana, alhora que fa un nou camí.
Entre les activitats paral·leles s’ha de destacar les conferències acadèmiques següents: “El conjunt familiar de Nikare”, a càrrec de l’egiptòleg Marc Orriols, prevista per al 15 de gener de 2026. Tanmateix, l’egiptòloga Anaïs Montoto tractarà ”El rol de la dona dins la família egípcia” i prevista per al 21 de gener de 2026.
Després l’arqueòloga, Myriam Seco, presentarà les noves descobertes sobre la vida quotidiana dels treballadors del temple egipci amb el títol “El que revela el jaciment de Tutmosis III” i que tindrà lloc el 27 de gener de 2026.
Finalment, el CAEE ens ofereix la programació d’un taller de creació d’amulets amb pasta egípcia que està previst per al 17 de novembre i el 15 de desembre.
Tancarà la programació sobre la civilització egípcia, “El ritual funerari de l’antic Egipte”, una aportació que està prevista en tres sessions, per al 9 de desembre, el 20 de gener i el 3 de febrer de 2026. L’exposició es podrà visitar fins el 21 de febrer de l’any vinent.
En una altra línia, s’ha de destacar que va ser vers al 3150 aC quan a Egipte es va iniciar la pràctica de la escriptura, la qual va adoptar una forma cuneïforme i jeroglífica, respectivament. Més tard es van escriure ordres i lleis i van néixer els primers codis, entre ells el Codi d’Amurabi (més tard). Així que els egipcis van crear la escriptura jeroglífica en la qual a través de dibuixos i pictogrames representaven els sons, les paraules i les idees. S’emprava per a textos oficials i religiosos i s’esculpia sobre pedra, alhora que també es pintava sobre les parets. Es feien incisions amb un punxó sobre una taula d’argila humida que es deixava assecar al sol.
Per a més informació sobre l’exposició “Del néixer i renéixer: vivències a l’Antic Egipte” es pot demanar al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), telèfon (376) 802 255 i també al correu electrònic centre.art@e-e.ad.
En una altre línia s’ha de destacar que el CAEE en el seu dia ja havia dedicat una gran exposició que incloïa una mòmia egípcia, l’any 2009. Era una mòmia del VII i VI aC.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).