Exposició ‘Retrats patrimonials’, a Oliana, impulsada per l’Espai Ermengol de la Seu

Cartell de l’exposició “Retrats patrimonials” (Aj. la Seu)

Aquest dimecres s’ha presentat l’exposició ‘Retrats patrimonials’ a l’Oficina de Turisme d’Oliana. Aquesta mostra és una producció fruit del projecte educatiu ‘El museu és una escola’ impulsada i desenvolupada de manera coordinada per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, l’Institut Escola d’Oliana i la Universitat de Lleida, amb el suport de l’Oficina de Turisme d’Oliana.

La presentació ha anat a càrrec de Glòria Jové, docent de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, i Ma Àngels Peláez, professora de l’Institut Escola d’Oliana, juntament amb l’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura, Joan Barrera, acompanyats per l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, i el regidora de Cultura de l’Ajuntament olianès, Antoni Patsí.

El regidor de Cultura i alcalde urgellenc ha remarcat la importància de crear projectes entre municipis de l’Alt Urgell com és aquesta exposició ‘Retrats patrimonials’, que “no són gaire freqüents, però que hauria de ser més normal, a l’hora de poder posar en valor tot el patrimoni que tenim, que és molt”. Joan Barrera també ha destacat el mèrit d’aquest tipus de projectes “que donen recursos pedagògics als centre educatius, i com diu una de les frases de la mateixa exposició, ‘educar en patrimoni, genera nou patrimoni’, d’aquesta manera els nens i nenes d’avui, en un futur, valoraran tot el llegat que tenen al seu voltant”. L’alcalde urgellenc també ha volgut subratllat que “projectes com aquest, que lidera l’Espai Ermengol, és un exemple de com la Seu d’Urgell ha d’exercir de capital no només de la comarca sinó també del Pirineu”.





‘Retrats patrimonials’

Aquesta exposició parteix d’una primera trobada amb tot els estudiants de segon i tercer de Secundària en un espai patrimonial emblemàtic d’Oliana, com és Sant Andreu del Castell, amb l’objectiu de prendre consciència del patrimoni per a entendre el present i perquè perduri a les futures generacions i conèixer els rastres i els rostres dels avantpassats. A partir d’aquesta primera visita, l’alumnat ha treballat en la catalogació i la recerca de la memòria oral dels diferents espais patrimonials del seu entorn a partir de la mirada de les persones properes a ells i a elles, i de la relació que aquests hi han establert.

‘Retrats patrimonials’ és el títol de l’exposició. Si bé, la definició de retrat fa referència a la representació d’una persona a través d’un dibuix, d’una pintura, d’una escultura, d’una fotografia, “hem volgut anar més enllà amb l’objectiu de “retratar” el patrimoni dels espais i llocs per on transiten cada dia els estudiants que han estat implicats en el projecte. Pretenem que es reconeguin espais i béns històrics i culturals per part dels col·lectius que han participat en el projecte, a la vegada que pretenem que l’exposició sigui generadora d’arxiu cultural que de vegades resta invisibilitat”.





Retrats de persones, retrats d’espais

En l’exposició es mostren espais i llocs del territori a través de relats i d’històries que les persones han tingut en relació amb l’espai i el lloc seleccionat. Aquests registre patrimonial de “Retrats de persones” i “Retrats d’espais” pretén esdevenir una invitació al visitant a establir relacions amb vivències i experiències que ha tingut en relació a aquests llocs, si és el cas ,i fins i tot, invita a incrementar aquest arxiu patrimonial afegint-hi nous espais i nous relats des de les experiències pròpies. D’aquesta manera l’exposició pretén reflexionar sobre el patrimoni i la relació que s’hi estableix mitjançant informació recol·lectada des de la mateixa comunitat, visibilitzant la història local, la memòria col·lectiva, els imaginaris i les identitats territorials del context on s’ha desenvolupat.

Aquesta exposició s’ha inaugurat a la sala d’exposició de l’Oficina de Turisme d’Oliana, però amb una intenció nòmada perquè transiti tant pel territori dels espais i llocs que s’hi mostren, com altres poblacions de la comarca. Pretén provocar un efecte reclam per a donar a conèixer “Retrats del patrimoni” a través de la relació que les persones hi estableixen i, per tant, d’una manera o d’una altra mostra “Retrats molt personals”.





‘El museu és una escola’

L’exposició mostra un diàleg entre l’Espai Ermengol- Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell i el projecte realitzat durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023 amb l’alumnat de segon curs i tercer curs de Secundària de l’Institut Escola d’Oliana en el marc del projecte educatiu ‘El museu és una escola’. Aquest és un projecte en xarxa entre l’Espai Ermengol, Glòria Jové i els centres educatius del territori, amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte parteix de l’obra de l’artista uruguaià Luis Camnitzer ‘El museu és una escola’. L’artista aprèn a comunicar-se, el públic aprèn a fer connexions i pretén que, en l’imaginari de les escoles i els centres educatius, els mestres i el professorat considerin els museus i els espais d’art i patrimonials com un context real d’aprenentatge. El patrimoni i l’art ha de permetre l’expansió i la construcció del coneixement conjunt, així com esdevenir una eina per a la formació del docent.

L’exposició, es podrà visitar fins el 5 de novembre a l’Oficina de Turisme d’Oliana, ha estat comissariada per Ma Àngels Peláez, José Barea, Anna López i Glòria Jové.

Des de l’organització d’aquesta exposició es vol agrair a Míriam Pérez el seu suport en el muntatge de l’exposició i la cessió de l’espai, i a Toni Fernández, per la cessió de material exposat.