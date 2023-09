Cartell de l’exposició “Pedra i plàstic” (Aj. la Seu)

Avui divendres, 15 de setembre, a les vuit del vespre, tindrà lloc la inauguració de l’exposició ‘Pedra i plàstic’ a la sala la Cuina de la Seu d’Urgell. Pedra i plàstic és la mostra artística de Marta R Chust i Roc Domingo Puig que se centra en com la tecnologia d’Internet d’alta velocitat es desplega als Pirineus. Hi ho fa a través d’una instal·lació de diferents peces que ofereix una visió àmplia d’aquest tema i planteja preguntes sobre com la imatge tradicional de la muntanya contrasta amb el sosteniment de la vida. L’exposició està comissariada per Tartera.

Val a dir també que hi ha organitzades dues visites guiades amb les artistes, que tindran lloc demà dissabte 16 de setembre i el dissabte 28 d’octubre, ambdues a les 12 del migdia. L’exposició es podrà visitar fins el 29 d’octubre, de dilluns a divendres d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Els dissabtes de 10 a 14 hores. L’entrada és lliure.