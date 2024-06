Exposició fotogràfica a l’aire lliure de la CCIS amb motiu dels seus 30 anys d’història

L’exposició es pot visitar fins a principis d’agost (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha inaugurat avui dimecres, al matí, una exposició fotogràfica a l’aire lliure on fa un repàs pels 30 anys d’història de l’entitat. La mostra està formada per gairebé un centenar de fotografies distribuïdes en 15 plafons. Comença a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella i continua pel costat dret del riu Valira, passant davant de la seu de la Cambra.

L’objectiu d’aquesta exposició és donar a conèixer l’organisme i retre homenatge a les persones que han contribuït al naixement i a la consolidació de l’entitat. A més, és una iniciativa que pretén acostar d’una manera visual les funcions que realitza la Cambra i la importància de l’entitat dins del teixit empresarial del país.

El recorregut fotogràfic comença amb els orígens, com es va gestar la creació de la Cambra tot destacant els sis presidents de la institució. A més, explica el paper que juga l’entitat en l’impuls turístic i comercial; la importància de la formació i la promoció del talent, la resolució de conflictes empresarials amb la posada en marxa del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE); les propostes de desenclavament del país per a millorar la connectivitat del territori; la promoció a l’exterior amb retails tours i missions empresarials; l’assessorament i serveis que ofereix a l’empresa andorrana; les diferents publicacions i estudis econòmics que són un referent per al país; les relacions institucionals que s’han anat ampliant al llarg d’aquestes tres dècades i la raó per la qual va néixer la Cambra: una entitat que representa i defensa els interessos de l’empresa andorrana.

La mostra fotogràfica es podrà visitar fins a principis d’agost i ha estat possible gràcies a la cessió de l’espai per part del Comú d’Andorra la Vella.