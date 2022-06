Exposició dels treballs dels alumnes de l’Espai d’art d’Escaldes-Engordany

Els treballs dels alumnes de l’Espai d’art d’Escaldes-Engordany estaran exposats fins al 18 de juny a l’Espai Caldes. La mostra reuneix obres realitzades amb tot tipus de tècniques, des de collage fins a aquarel·la, passant per pintura a l’oli o papier mâché elaborades tant per infants com per adults. Fins i tot es poden veure intervencions artístiques sobre mobiliari.

L’exposició de les obres és un moment important per als alumnes ja que això suposa una peça més del procés de creació.

Malgrat les mesures instaurades arran de la pandèmia de coronavirus, el curs 2021-2022 de l’Espai d’art s’ha pogut realitzar i s’ha tancat assolint un alt grau de creació entre els participants. De fet, un nombre important d’alumnes han exposat que durant la pandèmia poder seguir pintant i creant ha estat un element important dins de les seves vides.

La mostra es va inaugurar el passat dijous, 26 de maig, i està oberta de dilluns a dissabte, de les 9.30 a les 13.30 hores i de les 15 a les 19 hores. Aquesta és una de les accions impulsades pel Comú d’Escaldes-Engordany que tenen per objectiu fomentar la vida cultural de la parròquia. A més, per primer cop l’exposició s’ubica a l’Espai Caldes, una sala adreçada a acollir activitats vinculades a la parròquia i al país.

Taller tèxtil i de vidre:

Recentment ha tingut lloc l’entrega de diplomes als alumnes del taller tèxtil i de vidre. L’acte va ser una oportunitat per tornar-se a trobar després de la pandèmia i compartir un sopar. Cal tenir en compte que el taller tèxtil i de vidre fa 39 anys que s’organitza i té alumnes que hi participen des del primer dia.