Exposició a l’aire lliure al Parc Olímpic del Segre de la Seu

Maialen Chourraut i Miquel Travé amb el plafó de benvinguda de la mostra ‘Quan l’aigua ens fa evolucionar!’, al Parc Olímpic

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell ofereix des d’ara als seus visitants una exposició permanent a l’aire lliure per a recordar els seus més de trenta anys de trajectòria, juntament amb els seus orígens i l’aportació a la ciutat en diversos vessants. La mostra titulada “Quan l’aigua ens fa evolucionar” s’ha inaugurat aquesta setmana, en un acte celebrat al costat de l’entrada principal i del canal d’aigües braves del recinte.

Consta d’un conjunt de plafons, repartits per diferents espais del recinte, en què s’hi explica l’evolució del recinte, del seu funcionament quotidià i de les activitats que s’hi fan. A més a més, a cada plafó hi apareix la silueta d’algun dels diversos palistes del Club Cadí Canoë-Kayak que han competit als Jocs Olímpics, per l’equip espanyol o pel d’Andorra: Marc Vicente, Pere Guerrero, Carles Juanmartí, Guille Díez-Canedo, Montse Garcia, Núria Vilarrubla i Mònica Doria.