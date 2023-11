Exposició a la Llacuna pels 30 anys de colònies que organitza el Comú

Exposició al B’art del Centre cultural la Llacuna pels 30 anys de colònies del Comú d’Andorra la Vella (Comú)

Les colònies organitzades pel Comú d’Andorra la Vella estan d’aniversari. Aquest 2023 se celebren 30 anys de la posada en marxa d’una de les activitats estrella de l’estiu i per la qual han passat més de 3.000 infants d’entre 7 i 14 anys. Aquesta activitat s’ha dut a terme de manera ininterrompuda cada estiu des de l’any 1993 en espais diferents, tant a Andorra com als països veïns.

Així doncs, van començar a la casa de colònies de la Comella i, posteriorment, es van dur a terme als cortals de Sispony, a la Massana. Des del 2018 s’organitzen en diferents torns a Catalunya (a la localitat gironina de Brunyola) i a França (a Sant Sernin Sur Rance al 2018, a Thèbe al 2021, i a Saint Laurent de Cerdans al 2022 i 2023).

A les colònies del Comú d’Andorra la Vella, que estan organitzades i pilotades pels monitors del Casal d’Infants el Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, sempre han tingut un pes molt important les activitats de descoberta de l’entorn natural.

Tot plegat es plasma en una exposició fotogràfica que s’ha inaugurat avui divendres al B’art del Centre cultural la Llacuna i que es podrà veure fins al 30 de novembre. En l’estrena han participat els infants inscrits en les activitats de les vacances de Tots Sants al Llamp i a la Ludoteca de Santa Coloma juntament amb la consellera de Social, Meritxell Pujol, que ha fet un reconeixement a la imprescindible tasca dels monitors.

Així, els ha agraït la seva “dedicació, implicació i paciència” per a fer possible les colònies organitzades pel Comú i per haver contribuït a consolidar-les com un referent dels estius a la parròquia. Alhora, ha remarcat la importància d’oferir als més menuts aquesta sortida a la natura per a compartir amb amics experiències inoblidables a l’estiu.