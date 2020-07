Explosió mundial de gamers pel confinament

Segons informa l’agència de notícies sud-coreana Yonhap News, el número de gamers a tot el món ha crescut gairebé un 50% durant les setmanes de pandèmia.

Amb la gent tancada a les seves cases, qui no ha pogut teletreballar ha hagut d’enginyar-se-les com ha pogut per a no avorrir-se.

L’informe citat per Yonhap i publicat pel desenvolupador de videojocs Unity Technologies, xifra en un 46% el creixement en el nombre de persones que, entre gener i maig van jugar a videojocs en ordinadors o videoconsoles, mentre que en els dispositius mòbils com els telèfons intel·ligents només va ser del 17%.

Amb anterioritat a la pandèmia, l’increment interanual en el nombre de descàrregues de jocs mòbils ha estat d’un 13%, segons la mateixa Yonhap. Aquest guarisme va créixer de manera exponencial des de principis de març, a mesura que els diferents països anaven entrant en confinament.

La descàrrega de jocs no és l’única cosa que s’ha incrementat, també el consum dins dels títols, amb l’adquisició de béns digitals, una cosa que genera uns bons beneficis a la companyia productora del joc.

La quantitat d’hores que els jugadors han passat en els seus jocs també s’ha incrementat, fins a l’extrem d’equiparar-se amb els períodes vacacionals com, per exemple, el nadal.

