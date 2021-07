Un 20% de les persones que pateixen un accident proper a la mort viu l’experiència de mort imminent (EMI). També dir que no importa ni el lloc, ni la cultura, ni la religió, tots donen la mateixa descripció, pau, absència de dolor, un túnel amb una llum al fons del mateix, abandó del cos, retrobades amb familiars morts o vius o inclús veure esperits i interactuar amb ells.

En quant a la interpretació de les imatges ja és una qüestió de les creences de cadascun. Igualment, tots coincideixen en que veuen passar tota la seva vida com una pel·lícula en front del seus ulls, son imatges en retrospecció, des del mateix moment del accident fins a la infància.

És un procés que succeeix just desprès de la mort clínica, s’atura la circulació sanguínia i la respiració i en conseqüència, el cervell deixa de funcionar correctament però gràcies a la nova tecnologia, els metges disposen d’uns quants minuts extra per revertir la situació i fer reviure al pacient.

Aleshores, vist la interpretació que es pot donar al fenomen, la ciència per a demostrar que no és un fet paranormal, ho està investigant i ja té algunes hipòtesis plausibles tot i què encara hi ha molta feina a fer. Una es què la manca d’oxigen en el cervell provoca al·lucinacions però, s´ha vist que no ho són, ja que la persona quan torna a parlar explica fets què han ocorregut veritablement, ha vist escenes i objectes que poden ser demostrats objectivament.

Una altra explicació és que la falta d´oxigen en la perifèria de la retina distorsiona la visió i seria la responsable de veure aquest túnel lluminós. Després, també s’està estudiant la relació amb sistema límbic (cervell emocional), s´ha vist què el consum de ketamina (droga), provoca els mateixos efectes que la EMI, dissociació física i distorsió en la percepció dels sentits. S´està estudiant si l´alteració d´aquesta zona pot donar l´explicació a la sensació d´abandonar el cos.

