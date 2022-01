Expedient per permetre el pas per un terreny del Govern per accedir a la nova deixalleria de Sant Julià

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’expedient perquè el Consell General autoritzi un gravamen sobre un terreny patrimonial del Govern, com a dret de pas per accedir a la nova deixalleria comunal de Sant Julià de Lòria.

En l’expedient es destaca que la parcel·la triada pel Comú lauredià per promoure la construcció de la nova deixalleria confronta, per un dels costats, amb una parcel·la propietat del Govern. La parcel·la del Comú disposa d’accés rodat, tot i que, a causa de les condicions geomètriques concretes de la vialitat, l’accés de camions i altra maquinària a la nova deixalleria es veuria beneficiat en el cas que aquests vehicles poguessin transitar per una petita part, d’uns 35 m², de la parcel·la propietat del Govern, tant en la fase de construcció de la nova deixalleria, com també en la fase posterior d’explotació.

El Consell de Ministres va aprovar el gener d’enguany, després que ho sol·licités la corporació parroquial de Sant Julià de Lòria, la proposta del conveni amb el Comú per a la cessió modal d’ús d’una porció de la parcel·la propietat del Govern, per ser utilitzada a precari com a pas per accedir a la nova deixalleria comunal, sota un règim de provisionalitat.

L’aprovació definitiva per part del Govern, però, requereix un pas previ, ja que el conveni formalitza un dret de pas sobre un bé patrimonial de l’Administració General i, per tant, està creant un gravamen sobre el mateix. Així doncs, abans de la signatura del conveni és necessari proposar el Consell General la declaració de gravamen esmentada, com a dret de pas temporal i a precari.