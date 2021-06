Èxit total de la master-class de defensa personal promoguda per Comú d’Escaldes-Engordany

Va tenir lloc la Master Class de defensa personal, ahir a la tarda, a la sala Prat del Roure. Una de les diverses activitats que el Comú d’Escaldes-Engordany ha dissenyat dins del marc del programa EMPODERA’T.

Així, amb la col·laboració tècnica i conducció de la classe per part de Xavier Herver, Mestre i Entrenador nacional de Karate amb qualificació de 6è DAN internacional entre altres, al llarg de les més de dues hores que va durar la classe les cinquanta participants van poder posar en pràctica amb les diferents claus i moviments de defensa apresos.

Cal dir que a causa a la restricció d’aforament dictada pel Ministeri de Salut i els protocols sanitaris a respectar, tan sols es va poder donar cabuda a cinquanta participants, tot i que es va registrar una llista d’espera de fins a 24 inscrites més.

Aquesta dada ha fet que el Comú ja hagi previst una segona sessió de la master-class, amb prioritat per a les persones inscrites en aquesta primera i que han quedat fora d’aforament. Tot i que la data encara està per decidir i fixar, molt probablement serà per a la segona quinzena de setembre.

Des del Comú també es vol recordar les altres activitats que donen forma i contingut al programa EMPODERA’T, com ara el taller “Fes-te Sentir” en el que es treballaran aspectes relacionats amb la comunicació personal i professional, a finals de juny.